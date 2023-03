Minderjarige opgepakt op verdenking slaan Jetro Willems (FC Groningen)

In Groningen is een jongen gearresteerd die ervan verdacht wordt voetballer Jetro Willems te hebben geslagen. De verdediger van FC Groningen kreeg een klap van een supporter in de slotfase van de verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen.

Behalve de minderjarige is er tijdens het duel ook nog een man opgepakt. Ook hij wordt door de politie verdacht van mishandeling. Het tweetal is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Nadere details over de twee verdachten zijn niet bekendgemaakt.

Zo'n tien minuten voor het eindsignaal braken ongeregeldheden uit in het stadion van FC Groningen. Willems probeerde de gemoederen te sussen onder de fans van de thuisploeg, maar werd aangevallen door een supporter: