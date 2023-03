Feyenoord deelt dreun uit aan Ajax in titelstrijd; eerste zege in Arena sinds 2005

Feyenoord heeft in de strijd om de titel een gevoelige dreun uitgedeeld aan Ajax. In een intense Klassieker in de Johan Cruijff Arena versloeg de koploper uit Rotterdam de aartsrivaal met 3-2. Het was de eerste zege voor Feyenoord in de Arena sinds 2005. Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is daardoor opgelopen tot zes punten, met nog acht wedstrijden te gaan. AZ kan later vandaag de tweede plaats overnemen van Ajax door te winnen bij FC Twente en PSV kan op gelijke hoogte komen met Ajax als het thuis Vitesse verslaat.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Bij Ajax stond Jorge Sánchez weer eens in de basis, door een blessure van rechtsback Devyne Rensch. Het was de enige wijziging ten opzichte van het duel met Heerenveen van vorige week. Feyenoord kende één wijziging in de basis vergeleken met het Europa League-duel met Sjachtar Donetsk: Quilindschy Hartman was weer beter en verving Marcos López als linksback.

Moordend tempo De Klassieker ging van start zoals iedereen had gehoopt: in een moordend tempo en vol felle duels. En de eerste de beste kans was meteen raak. Santiago Gimenez was het eindstation van een geoliede Feyenoord-aanval: via een hakje van Oussama Idrissi en een voorzet van Hartman schoof de Mexicaan de bal al in de vijfde minuut koeltjes langs keeper Gerónimo Rulli (0-1). De achtste goal van het seizoen van Gimenez.

Santiago Gimenez zette Feyenoord al snel op voorsprong - ANP

Ajax had even nodig om van die vroege dreun bij te komen, maar wist de draad weer op te pikken. Een vrije trap van oud-Feyenoorder Steven Berghuis zeilde een meter naast het doel en in de zeventiende minuut was het alweer gelijk. Edson Álvarez werd bij een corner over het hoofd gezien door de Feyenoord-defensie en kopte vrij bij de tweede paal de 1-1 binnen.

Edson Álvarez kopt de gelijkmaker binnen tegen Feyenoord - ANP

De rust keerde vervolgens zeker niet terug: als een sneltrein bleef het spel op en neer golven, vol harde duels. En soms te hard: in de twintigste minuut haalde Hartman - die al vroeg in de wedstrijd geel had gekregen - Mohammed Kudus neer. Hartman ontsnapt en wordt gewisseld Tot opluchting van Feyenoord hield scheidsrechter Danny Makkelie een tweede gele kaart op zak. Trainer Arne Slot zag een rode bui echter al hangen en haalde Hartman vijf minuten later al naar de kant, ten faveure van López. De Amsterdammers hadden in deze fase het betere van het spel en dat leidde acht minuten voor rust tot de voorsprong. Berghuis vond Bergwijn, op randje buitenspel, op de flank en die bediende Dusan Tadic op maat. De aanvoerder - bij wie de veelbesproken OneLove-band voor rust verstopt zat onder zijn Amsterdamse aanvoerdersband - rondde beheerst af voor de 2-1 voorsprong.

De lijn van de VAR toont aan: Steven Bergwijn stond niet buitenspel - NOS

Ook daarna kwam het publiek af en toe ogen tekort in de meeslepende eerste helft. Zo kreeg Dávid Hancko namens Feyenoord vlak voor rust nog een beste kans. Feyenoord neemt controle over Na een kwartiertje uitblazen ging de tweede helft net zo spectaculair van start als de eerste. Feyenoord gaf meteen gas en zette vol de druk op de Amsterdamse defensie, die het even niet meer wist. Na een lange aanval, die begon met een redding van Rulli op een grote kans voor López, werd de bal uiteindelijk voorgezet door Alireza Jahanbakhsh, waarop Sebastian Szymanski in de 52ste minuut de 2-2 tegen de touwen knalde. Feyenoord had de boel in deze fase helemaal onder controle en het duurde wel een kwartier voordat Ajax zich weer enigszins met het spel begon te bemoeien. Slotfase Zo intens als voor rust was het niet meer, maar de spanning vergoedde veel. Wel kreeg Szymanski nog een grote mogelijkheid toen hij alleen op Rulli afstormde maar slechts een slap schotje produceerde.

Beide trainers wisselden volop voor het laatste kwartier, waarin beide clubs nog voor de overwinning gingen. Ajax kreeg in de 84ste minuut nog een geweldige kans via Kudus, waarop Wellenreuther met vingertoppen redding bracht.

Feyenoord viert de late 3-2 tegen Ajax. - Pro Shots