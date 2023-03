Feyenoord deelt dreun uit aan Ajax in titelstrijd; eerste zege in Arena sinds 2005

Feyenoord heeft in de strijd om de titel een gevoelige dreun uitgedeeld aan Ajax. In een intense Klassieker in de Johan Cruijff Arena versloeg de koploper uit Rotterdam de aartsrivaal met 3-2. Het was de eerste zege voor Feyenoord in de Arena sinds 2005.

Bij Ajax stond Jorge Sánchez weer eens in de basis, door een blessure van rechtsback Devyne Rensch. Het was de enige wijziging ten opzichte van het duel met sc Heerenveen van vorige week.

Feyenoord kende één wijziging in de basis vergeleken met het Europa League-duel met Sjachtar Donetsk: Quilindschy Hartman was weer beter en verving Marcos López als linksback.

Moordend tempo

De Klassieker ging van start zoals iedereen had gehoopt: in een moordend tempo en vol felle duels. En de eerste de beste kans was meteen raak.

Santiago Gimenez was het eindstation van een geoliede Feyenoord-aanval: via een hakje van Oussama Idrissi en een voorzet van Hartman schoof de Mexicaan de bal al in de vijfde minuut koeltjes langs keeper Gerónimo Rulli (0-1). De achtste goal van het seizoen van Gimenez.

Ajax had even nodig om van die vroege dreun bij te komen, maar wist de draad weer op te pikken. Een vrije trap van oud-Feyenoorder Steven Berghuis zeilde een meter naast het doel en in de zeventiende minuut was het alweer gelijk.

Edson Álvarez werd bij een corner over het hoofd gezien door de Feyenoord-defensie en kopte vrij bij de tweede paal de 1-1 binnen.

