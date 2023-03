Excelsior profiteert optimaal van Cambuur-geschutter en sterke eerste helft

Excelsior heeft zichzelf een goede dienst bewezen. De naar de degradatiezone afgezakte Rotterdammers boekten een 4-1 zege op hekkensluiter SC Cambuur en weten nu weer drie clubs onder zich.

Nummer zeventien FC Groningen, dat eerder op de dag had verloren van sc Heerenveen, staat op zes punten achterstand, terwijl de marge met Cambuur nu zeven punten bedraagt.

Excelsior was de winterstop uitgekomen met twee overwinningen in de eerste drie duels van het nieuwe jaar. Maar het ene punt dat uit de laatste acht wedstrijden werd gepeurd, had de Kralingers in een vrije val gebracht: van de elfde naar de zestiende plaats.

Friese hulp

En minstens zo verontrustend voor Excelsior: in die reeks werd slechts twee keer het vijandelijke net gevonden. De thuisploeg kreeg, nadat doelman Stijn van Gassel een kopbal van Bjørn Johnsen uit het Rotterdamse doel had gehouden, echter al snel Friese hulp. In tweevoud nog wel.