Willems voelde zich niet bedreigd, ondanks klap van 'hersenloze imbeciel'

"Ik ben gelukkig van Rotterdam-Zuid, dus ik heb wel wat meegemaakt. Ik voelde mij niet bedreigd", liet Jetro Willems na het verloren competitieduel met sc Heerenveen (0-2) weten. De verdediger van FC Groningen bleef weliswaar stoïcijns, maar de klap die hij in de slotfase kreeg van een fan van de thuisploeg was het absolute dieptepunt van de middag. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot vervolgens het treffen tijdelijk te staken. Willems, die na ongeregeldheden de boel in de hoek van het stadion probeerde te sussen, werd zo onbedoeld het gesprek van de dag. En dat terwijl hij nog maar kort in dienst is van de club. FC Groningen-sc Heerenveen wordt tien minuten voor tijd stilgelegd nadat supporters van de thuisploeg zich hebben misdragen:

"Ik nam initiatief, iemand moet het doen. Het gaat hier om één persoon en daar gaat de club wat mee doen. Met de anderen praat ik gewoon. Desnoods komen we maandag nog even bij elkaar." Na afloop van het duel maakte Willems wederom de gang naar het vak met de harde kern van FC Groningen. "Ik had beloofd om nog even terug te komen. We begrepen elkaar, spraken op een normale manier. Behoudens dat ene moment is alles goed gegaan." 'Hersenloze imbeciel' Algemeen directeur Wouter Gudde kon niet anders dan het gedrag van enkele fans, en in het bijzonder de man die de klap aan Willems uitdeelde, veroordelen. "Een hersenloze imbeciel. We gaan maandagochtend met Jetro om de tafel zitten met betrekking tot een eventuele aangifte. Ik heb daar zelf een duidelijke mening over."

