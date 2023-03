'Zwitserland overweegt nationalisatie Credit Suisse als overname UBS mislukt'

De Zwitserse regering overweegt de in zwaar weer verkerende bank Credit Suisse volledig of grotendeels over te nemen als er geen deal komt met de bank UBS. Dat meldt economisch persbureau Bloomberg. Eerder vandaag zou Credit Suisse een overnamebod van UBS hebben afgewezen.

De twee grootste banken van Zwitserland zijn al dagen met elkaar en met de Zwitserse regering in gesprek over een mogelijke overname. Volgens de Financial Times bood UBS vandaag 1 miljard dollar om Credit Suisse over te nemen, maar Credit Suisse zou daar niet mee akkoord zijn gegaan.

Enkele betrokkenen zeiden tegen de krant de voorwaarden van de overname oneerlijk te vinden voor Credit Suisse en er is kritiek op de mogelijke omzeiling van overnamewetten. De Zwitserse regering zou namelijk van plan zijn wetten te wijzigen zodat instemming van UBS-aandeelhouders niet nodig is. Normaal gesproken zouden die zes weken de tijd moeten krijgen om over de overname te oordelen.

Credit Suisse eindigde vrijdag met een marktwaarde van 7,4 miljard Zwitserse frank, ongeveer 8 miljard dollar. Het bod van UBS is dus een fractie daarvan.

Ingewijden melden aan Bloomberg dat Credit Suisse het bod veel te laag vindt. Daarmee zouden bovendien aandeelhouders en werknemers die nog recht hebben op uitbetaling van de aandelen worden benadeeld, aldus de bronnen.

Lening van 50 miljard

Credit Suisse zit in grote problemen en zag de afgelopen week zijn waarde met een kwart dalen. Credit Suisse kreeg een lening van ruim 50 miljard euro van de Zwitserse centrale bank om overeind te blijven. Die lening kon niet verhelpen dat de aandelenkoers van de bank bleef dalen en klanten van de bank massaal hun geld opnamen.

Credit Suisse kwam in de problemen door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank. Het omvallen van die banken én de problemen bij Credit Suisse hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten.