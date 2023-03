Vanavond op tv: Somberheid onder boeren • Xi Jinping naar Moskou • BBB haalt ook waterschappen binnen

Nu de stikstofcrisis voorlopig nog wel doorwoekert, ook na de monsterzege van de BBB van afgelopen week, vinden boerenorganisaties het de hoogste tijd méér hulp te bieden aan boeren die mentaal in de knel zitten. Omdat het cliché 'de boer praat niet' vaak blijkt te kloppen, start morgen een campagne praten over stress en somberheid onder boeren te stimuleren.

Xi Jinping naar Moskou

China als vredesduif voor de oorlog in Oekraïne. Dat wordt waarschijnlijk de boodschap waarmee de Chinese president Xi Jinping morgen op het vliegtuig naar Rusland stapt. Daar ontmoet hij de Russische president Vladimir Poetin en zal Xi zijn plan als bemiddelaar aanprijzen. Of Rusland en Oekraïne dat zien zitten, is nog maar de vraag. Te gast is Ingrid d'Hooghe, China-expert van Instituut Clingendael.