FC Groningen maakt weer slechte beurt, Willems krijgt klap van eigen fan

FC Groningen blijft in zwaar weer verkeren na de verloren noordelijke derby tegen sc Heerenveen: 0-2. Voor en na de wedstrijd ging het echter vooral over Dick Lukkien en, wederom, over zich misdragende fans. De frustraties op de tribunes namen, niet voor het eerst dit seizoen, gedurende de wedstrijd toe en dat leidde in de slotfase tot onrust. De spelers van Groningen, met Jetro Willems voorop, probeerden de boel te sussen, maar kregen geen gehoor. Willems kreeg zelfs een klap van een fan. Daarop besloot scheidsrechter Serdar Gözübüyük tot een afkoelingsperiode. Willems krijgt een klap van zijn eigen supporter, waarna FC Groningen-sc Heerenveen wordt stilgelegd:

FC Groningen-sc Heerenveen wordt tien minuten voor tijd stilgelegd nadat supporters van de thuisploeg zich misdragen. Linksback Jetro Willems krijgt zelfs een klap van een eigen 'fan'. - NOS

De noordelijke derby had vooraf al een extra lading gekregen met het uitgelekte nieuws dat Lukkien het komende seizoen trainer is van FC Groningen. Lukkien is nu nog eindverantwoordelijke bij FC Emmen, dat eveneens degradatiezorgen heeft. Vanuit Groningen-kant was er dan ook onvrede over de timing van het bericht. Algemeen directeur Wouter Gudde kon niet anders dan de komst van Lukkien bevestigen, maar sprak daarbij het vermoeden uit dat er bij Emmen bewust gelekt zou zijn, ondanks gemaakte afspraken. De supporters van Groningen hadden zich aan het begin van de wedstrijd nog van hun beste kant laten zien:

In de komende dagen komt Groningen met meer nieuws, ook op het technische vlak, waar een vacature is ontstaan na het gedwongen vertrek van Mark-Jan Fledderus begin februari. Hoe dan ook, voor de nummer voorlaatst stond er heel wat op het spel tegen Heerenveen. Met nu nog coach Dennis van der Ree, die het stokje eerder dit seizoen overnam van de ontslagen Frank Wormuth, aan het roer. Zijn toekomst is nog onduidelijk.

Groningen startte energiek aan het duel en had de pech dat Elvis Manu na tien minuten de onderkant van de lat trof. Even later knalde de 18-jarige Thijmen Blokzijl, die deze week zijn contract heeft verlengd, net naast. Vervolgens was het de beurt aan de Friezen, waar Sydney van Hooijdonk weer het vertrouwen kreeg in de spits. Dat betaalde zich uit, want hij maakte na bijna een halfuur het openingsdoelpunt. Groningen-doelman Michael Verrips kreeg een poging van Osame Sahraoui niet onder controle, waarna Van Hooijdonk uit de rebound toesloeg (0-1). Vlak voor rust was de rebound wederom voor Van Hooijdonk (0-2), na een schot van Pelle van Amersfoort uit de draai.

