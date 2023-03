Honkballers VS komen bij WBC met schrik vrij en bereiken laatste vier

Na Cuba, Japan en Mexico hebben de Verenigde Staten zich als vierde en laatste land geplaatst voor de halve finales van de World Baseball Classic. De titelverdediger kwam in Miami maar net met de schrik vrij tegen Venezuela: 9-7. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan Trea Turner van de Philadelphia Phillies, die in de achtste inning een homerun sloeg met drie man aan boord. De VS boog daarmee een 5-7 achterstand om in een 9-7 voorsprong. "Ik probeerde niet te veel te doen", sprak de matchwinner na afloop. "Ik wachtte op een worp door het midden en zette mijn knuppel er tegenaan."

Watching this on repeat all night. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5ngsGIvW9Y — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 19, 2023

Venezuela, dat veel indruk had gemaakt met zeges op favorieten Dominicaanse Republiek en Puerto Rico, was in de vijfde inning dankzij vier runs voor het eerst op voorsprong gekomen (6-5) en breidde de marge twee innings later uit tot twee punten. Maar genoeg voor de zege was dat dus niet.