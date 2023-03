Hoe Baudets campagne steeds meer jonge moslims aanspreekt: '1 op de 10 steunt FVD'

Bijvoorbeeld in 2020, toen Forum voor het wetsvoorstel van Geert Wilders stemde om Nederland te 'de-islamiseren'. Bij een motie van Denk, om uit te spreken dat de islam onderdeel is van Nederland en dat moslims volwaardige burgers zijn, stemde de FvD tegen. Ook maakt Forum zich hard voor het tegengaan van migratie.

Opvallend, aangezien partijleider Thierry Baudet zich vaak negatief heeft uitgelaten over de islam en moslims. Hoewel een anti-islambeleid geen deel uitmaakt van zijn partijprogramma, stemt Baudet in de Kamer geregeld voor moties van de PVV tegen de islam.

Hij is anti-woke, dus als je het hebt over heimwee naar traditionele man-vrouwrolverdeling kunnen moslimjongeren dat ook interessant vinden.

Toch komt de groeiende steun van sommige jonge moslims niet uit het niets. De verschuiving ontstond na corona, verklaart El Kaddouri. "Alle vrijheidsbeperkingen tijdens corona zorgden er toen voor dat men zich afzette tegen de huidige politiek. Dus als er een partij komt die zegt: 'Wij begrijpen jullie, wij hebben dezelfde gevoelens', dan zijn ze daar gevoelig voor."

Verder zijn er standpunten van de partij die overeenkomen met de waarden van sommige conservatieve moslims. "Hij is anti-woke, dus als je het hebt over heimwee naar de traditionele man-vrouwrolverdeling kunnen bepaalde conservatieve moslimjongeren dat ook interessant vinden."

Samenwerking bekende moslims

Baudet lijkt op zijn beurt op verschillende manieren afstand te nemen van eerdere uitlatingen over de islam. Recente interviews laten een opvatting over het geloof zien die haaks staat op eerdere uitlatingen. Dat werd duidelijk in een gesprek met youtuber Salaheddine Benchiki. "Ik heb heel veel prachtige elementen in de islam leren kennen", zegt Baudet daarin. "Er is een vijandbeeld gecreëerd over de islam en daar ben ik zelf in meegegaan. Ik ben daarvan teruggekomen."

De houding van Baudet lijkt aan te slaan onder een bepaalde groep, conservatieve, moslimjongeren. "Jeetje, ik heb nooit gedacht dat ik op één lijn zou zitten met Thierry Baudet. Ik ga ervan uit dat hij dit allemaal oprecht meent", luidt het in de reacties onder de video. Een ander noemt Baudet een goede leider en dat hij "zijn stem verdient".

Het sentiment dat vooral heerst is dat Baudet zich zou afzetten tegen het establishment. "Dat zijn geloofskenmerken", reageert iemand. "In Den Haag is hij ook de enige die zich uitspreekt tegen het onderdrukken op meerdere inzichten. Sinds ik dit zag had ik een goed gevoel over hem, als Marokkaanse moslim hier in Nederland. Iedereen die vecht tegen onderdrukking vecht tegen dezelfde vijand van de islam", zegt iemand anders.

Ook via andere wegen op sociale media weet Baudet in contact te komen met de islamitische gemeenschap. Hij gaat samenwerkingen aan met bekende islamitische Nederlanders op TikTok en YouTube. Zo maakt hij een nummer met rapper Skiezo over het afzetten tegen de huidige politiek en gaat hij de sportschool in met 'fitfluencer' Kosso. Afgelopen maandag kwam een uitgebreid interview online met de IslamOmroep. De video's bereiken veel jonge moslims en jongeren met een migratieachtergrond.