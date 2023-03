Lukkien verruilt Emmen in de zomer voor oude liefde FC Groningen

Trainer Dick Lukkien verruilt na dit seizoen FC Emmen voor FC Groningen, zo bevestigt algemeen directeur Wouter Gudde tegenover ESPN. De 50-jarige Groninger volgt Dennis van der Ree op, die in december het stokje overnam van de ontslagen Frank Wormuth.

Lukkien is sinds 2016 trainer van Emmen en schreef in 2018 met de club historie door voor het eerst naar de eredivisie te promoveren. Emmen degradeerde in 2021 maar promoveerde vorig seizoen opnieuw.

Van 2010 tot 2016 werkte Lukkien al in Groningen. Hij was er trainer van de beloftenploeg en later assistent-coach. FC Emmen en FC Groningen strijden dit seizoen allebei tegen degradatie.