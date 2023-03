'Opening grootste 112-meldkamer van het land echt heel spannend'

In Apeldoorn opent komende dinsdag de grootste 112-meldkamer van het land. Een spannende dag, zegt het hoofd van de meldkamer, Niels Nijman. Het alarmnummer moet tijdens de verhuizing continu bereikbaar blijven.

"Voor de operatie hebben we een draaiboek van militaire precisie om te zorgen dat geen enkel 112-telefoontje tussen wal en schip valt", zegt Nijman tegen Omroep Gelderland.

Vijftig systemen moeten individueel worden overgezet naar de nieuwe meldkamer. "Elke vijf minuten tussen 06.00 uur en 16.00 uur staan in het draaiboek. En ondertussen moeten we bereikbaar blijven voor mensen in nood en onze hulpverleners op straat."

In de nieuwe meldkamer van drie tennisvelden groot komen 450 centralisten te werken. Er komen dagelijks ruim tweeduizend 112-telefoontjes binnen.

Kwetsbaar

Drie meldkamers in Apeldoorn, Arnhem en Hengelo sluiten dinsdag hun deuren en worden samengevoegd op de nieuwe locatie. De meeste centralisten verhuizen mee naar de nieuwe plek.

De meldkamers moeten samengaan omdat met name politie en ambulance kampen met personeelstekorten. "Drie meldkamers overeind houden kost meer mensen dan één meldkamer", zegt Nijman. "Ik zeg niet dat we veel minder mensen nodig hebben, nu we op één plek werken. Maar het scheelt wel een beetje."

De fusie wordt al meer dan tien jaar voorbereid. De kans dat er iets misgaat en iemand uit Oost-Nederland dinsdag 112 niet kan bereiken is volgens Nijman nihil. "Het betreft allemaal ict, dus het is kwetsbaar. Maar we werken hieraan met honderd ict'ers. We hebben alles zo dichtgetimmerd, dat we denken dat het allemaal goed gaat".