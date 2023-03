Advocaat Trump: nog geen contact met OM over arrestatie

De advocaat van Donald Trump ontkent dat er contact is geweest met justitie over een arrestatie van de oud-president. Trump schreef gisteren op sociale media dat hij dinsdag een aanhouding verwacht, maar zijn woordvoerder vulde later aan dat de Republikein zich baseert op anonieme lekken in de media.

"Niemand wil ons iets zeggen. President Trump baseert zich op berichten in de pers", luidt de verklaring van advocaat Joe Tacopina. "Dit is een politieke vervolging en de aanklager lekt liever naar de pers dan dat hij met de advocaten praat zoals het hoort."

Trump schreef gisteren een bericht met alleen hoofdletters op zijn sociale Truth Social. "De veruit populairste Republikeinse kandidaat en oud-president van de Verenigde Staten van Amerika wordt volgende week dinsdag gearresteerd." Hij riep aanhangers op daartegen in verzet te komen.

Het Openbaar Ministerie wilde in de Amerikaanse pers niet reageren op dat bericht. Verschillende media hadden eerder op basis van anonieme bronnen gemeld dat een arrestatie aanstaande was. Tacopina legde uit dat ook Trump zich op die berichten baseerde.

Zwijggeld

De zaak draait om 130.000 dollar die Trump zou hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels. Dat zou zwijggeld zijn om te voorkomen dat ze tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 zou onthullen dat hij jaren eerder zijn vrouw had bedrogen met haar.

Trump ontkent de affaire, maar zijn advocaat bekende dat hij geld had uitgekeerd aan Daniels. Omdat hij daarmee fraude had gepleegd en campagnewetten overtreden, kreeg hij drie jaar cel. Het OM in de staat New York onderzocht de afgelopen tijd of ook Trump zich aan dergelijke overtredingen had schuldig gemaakt, bijvoorbeeld door het zwijggeld als juridische kosten op te voeren.

Als het OM inderdaad overgaat tot vervolging, zal Trump worden gevraagd zich te melden bij de politie, in overleg met zijn advocaten en de Secret Service die hem beveiligt. "Je gaat hem niet ten overstaande van de pers in boeien afgevoerd zien worden", zegt oud-OM-medewerker Danya Perry tegen persbureau Reuters.

"Hij zal zichzelf melden en dan de normale procedure doorlopen voor elke verdachte: een politiefoto, ingevoerd worden in het systeem, voorgeleid worden aan een rechter en waarschijnlijk zeggen dat hij onschuldig is." Volgens haar staat er op de verwachte aanklacht een maximumstraf van vier jaar, maar zal de rechter bij zo'n eerste overtreding geen celstraf opleggen.

Oproep tot kalmte

Republikeinse politici noemen de zaak tegen Trump politiek gemotiveerd. "Wraakpolitiek" was de typering van voorzitter McCarthy van het Huis van Afgevaardigden het. Hij zegt dat het OM zich moet gaan bezighouden met boeven vangen. "Misbruik van het rechtssysteem", vindt Afgevaardigde Gaetz.

Oud-vicepresident Pence reageerde ook kritisch op de verwachte aanklacht. "Ik denk dat veel Amerikanen verrast zijn door zo'n ongekende aanklacht tegen een oud-president", zei hij tegen de pers. "Amerikanen maken zich meer zorgen over recordinflatie, een grenscrisis, hoge energiekosten, de oorlog in Oekraïne en de dreiging van China."

Tegelijkertijd roept hij ook op de kalmte te bewaren, omdat Amerikaanse media een parallel zien tussen de protestoproep van Trump en de Capitoolbestorming van twee jaar geleden. "Amerikanen hebben het recht om te demonstreren, maar geweld kan niet worden getolereerd."

Donatiemail

De oud-president gebruikt de zaak in ieder geval al in bedelbrieven aan zijn achterban om geld in te zamelen. In een mail noemt hij de aanklager een marionet die wordt betaald door de progressieve zakenman George Soros om "er alles aan doet om onze beweging te smoren". Ontvangers wordt gevraagd geld te doneren "om te laten zien dat we ondanks de heksenjacht nooit zullen opgeven".

Trump heeft al beloofd zijn strijd voor een herverkiezing ook door te zetten als hij wordt aangeklaagd. De verwachting is juist dat een arrestatie zijn achterban extra zal opstoken. "Als dat gebeurt, wordt Trump verpletterend herkozen", voorspelde Elon Musk.