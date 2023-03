Aanleg kunstburcht voor dassen moet spoorproblemen Friesland verhelpen

In Friesland is vandaag begonnen met de aanleg van een kunstburcht voor dassen. Bij Molkwerum, tussen Workum en Stavoren, hebben dassen het spoor ondergraven, waardoor het is verzakt. Door passerende treinen kan het spoor verder inzakken.

Met de aanleg van een kunstburcht naast het spoor hoopt ProRail de dassen te verleiden te verhuizen.

De spoorbeheerder laat weten heel voorzichtig te werk te moeten gaan om de dassen nu niet te verstoren en verdere verzakking te voorkomen. Bij de aanleg van de kunstburcht, die bestaat uit zand, is de hulp ingeroepen van ecologen.

Eind april

Om de werkzaamheden te verrichten, rijden er graafmachines op het spoor en moet de beveiliging van het spoor tijdelijk worden uitgezet. Daardoor rijden er vandaag geen treinen tussen Sneek en Stavoren. Het treinverkeer tussen Workum en Stavoren ligt nog tot zeker eind april stil.

Pas als de dassen hun huidige burchten hebben verlaten en zeker is dat ze niet meer terugkomen, kan worden begonnen met de versterking van het spoor. ProRail heeft met deskundigen en ecologen een plan gemaakt. Daarvoor moet nog een vergunning worden afgegeven.