Negentien doden bij busongeluk in Bangladesh

In Bangladesh is een bus van de weg geraakt en meters naar beneden gestort. Zeker negentien mensen hebben het niet overleefd en een nog onbekend aantal anderen raakte gewond.

In de bus zaten ruim veertig passagiers. De chauffeur, die het ongeluk niet heeft overleefd, lijkt de macht over het stuur te zijn verloren na een klapband. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog verder onderzocht.

Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder stijgt. Een deel van de gewonden is in kritieke toestand, heeft de politie bekendgemaakt.

Het busongeluk gebeurde bij de stad Shibchar, zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Dhaka. Grote bus- en auto-ongelukken komen met enige regelmaat voor in Bangladesh, waar veel sterk verouderde voertuigen rijden en de handhaving van verkeersregels niet overal even streng is.