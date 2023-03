Ajax-trainer Heitinga té zelfverzekerd? 'Zo was hij als 17-jarige debutant ook'

"Natuurlijk zijn wij de favoriet." Bijna als vanzelfsprekend sprak Ajax-trainer John Heitinga die woorden over de Klassieker, die vanmiddag wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena (14.30 uur). Dat het bezoekende Feyenoord de koploper is in de eredivisie en momenteel als een tierelier draait terwijl Ajax een vooralsnog teleurstellend seizoen speelt, doet weinig met zijn zelfvertrouwen. Misplaatste arrogantie vinden ze in het grootste deel van Nederland, logisch vindt oud-teamgenoot Richard Knopper, die nu zijn eigen voetbalschool runt. "Dat is Ajax, hè. Daar hoort een bepaalde arrogantie bij. De slogan van de club luidt: Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Dat is niet voor niets. Dat spreekt iedereen uit." Eerder zei Heitinga dat Ajax het allermoeilijkste voetbal van de wereld speelt. Hij vond het ook niet nodig om strafschoppen te oefenen voor het Europa Lague-duel met Union Berlin; de onervaren trainer had er alle vertrouwen in dat Ajax de klus in negentig minuten zou klaren. De Amsterdammers werden in Berlijn roemloos uitgeschakeld. Afgelopen donderdag zei Heitinga met zijn inmiddels bekende branie dat hij voor het Nederlands voetbal hoopte dat Feyenoord zou winnen van Sjachtar Donetsk, maar wel pas na verlenging. Het werd 7-1 voor de Rotterdammers.

John Heitinga manifesteerde zich bij Ajax als een trainer vol zelfvertrouwen. - NOS

Ook in een seizoen dat het niet lekker loopt, vindt Knopper dat de coach niet moet inbinden. "Heitinga sluit perfect aan op waar Ajax voor staat. Dat willen fans graag horen en zien. Hij wint nu zeven wedstrijden op rij. Maar ook als hij tegen een zeperd aanloopt, moet hij dat gedachtegoed blijven uitdragen. Overigens is die bravoure niet gespeeld. Zo is hij echt." Knopper kan het weten. Hij zag Heitinga op 26 augustus 2001 debuteren in het eerste van Ajax. Tegen Feyenoord in De Kuip. De oud-speler van Ajax moet gevraagd naar die wedstrijd even graven in zijn geheugen. Als we Knopper herinneren aan het feit dat hij heel dicht op de 0-2 van Rafael van der Vaart stond, begint er een lampje te branden. "O ja, ik was er net ingekomen, ik weet het weer! Ik wilde bij de 0-2 heel graag de bal hebben. Van der Vaart had geluk dat hij de bal binnenschoot, haha."

Even daarvoor was Heitinga erin gekomen als slot op de deur na de rode kaart van Hatem Trabelsi. 17 jaar was hij nog maar, maar volgens Knopper heel volwassen in zijn spel en visie. "Hij was een heel serieuze, gedisciplineerde jongen. Je kon hem moeilijk van de wijs brengen. Daarom kon hij ook gewoon debuteren bij Feyenoord-uit." In De Kuip liet Heitinga zien niet snel onder de indruk te zijn. Snel na zijn wissel beukte hij routinier Pierre van Hooijdonk omver. Daar kreeg hij een gele kaart voor, maar de toon was gezet. Laat zich niet piepelen "Hij heeft geen ontzag en gelooft in zichzelf. Er stond gelijk iemand. Dan kan je Van Hooijdonk zijn, met weet ik hoeveel interlands, maar dat maakt hem niet uit. Vanaf dag één heeft hij als speler zijn stempel gedrukt. Hij liet zich niet piepelen, ook niet door de oudere spelers. Dat zie ik nu als trainer weer gebeuren."

De huidige trainer van Ajax staat zondag voor het eerst als trainer tegenover Feyenoord. 22 jaar geleden maakte hij als speler zijn debuut tegen Feyenoord. - NOS

Knopper werkte van 2016 tot en met 2020 met Heitinga samen als jeugdtrainer van Ajax. Heitinga deed de onder 19, Knopper de onder 18. Daar zag hij hoe zijn collega altijd bezig was om de relatie met de spelers goed te houden. Hij had oog voor iedereen. Voor de vedettes, maar ook voor de afvallers. Behoefte aan type Heitinga "Dat zie je nu ook bij het eerste van Ajax. De kleedkamerregels zijn voor iedereen hetzelfde. Heel duidelijk. Dan maakt het niet uit of je een nieuwkomer bent of Dusan Tadic heet. Dat is zijn kracht. Wellicht dat het daarom ook niet werkte met Alfred Schreuder. Niet dat Schreuder een slechte trainer is, maar deze spelersgroep had blijkbaar meer behoefte aan een type-Heitinga." Hedwiges Maduro, een andere oud-teamgenoot, zei bij de aanstelling van Heitinga dat hij hem een echte Ajax-trainer vond. Het deed Maduro denken aan Frank de Boer. "Maar dat aanvallende spel kan je niet overal spelen natuurlijk. Dus je gaat de echte coach Heitinga pas zien als hij naar een andere club gaat." Knopper: "Ik weet zeker dat Heitinga het vermogen heeft om zich aan te passen aan de cultuur, zonder zijn eigen visie te verloochenen. Maar ik denk dat hij zich voorlopig gewoon op Ajax moet richten. Hij heeft het elftal in hele korte tijd aan de praat gekregen. Dat is heel knap. Zeker als je ziet waar Ajax vandaan komt. De spelers zijn blij, de club is blij, de supporters zijn blij. Ik zou hem na dit seizoen laten zitten." Mocht Ajax zondag nou niet winnen, is het dan wellicht verstandig om de komende tijd iets minder hoog van de toren te blazen? "Nee, dat zit zo ingebakken in het dna van Ajax. Heitinga is daar de personificatie van. Dat moet je niet willen veranderen."