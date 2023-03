Wekdienst 19/3: Zwitsers praten verder over Credit Suisse • Feyenoord treft Ajax in titelstrijd

Goedemorgen! In Zwitserland vindt topoverleg plaats over Credit Suisse, de noodlijdende bank bank wordt mogelijk overgenomen. En in de tip van de Eredivisie wordt het een spannende dag: Feyenoord treft Ajax.

Wat heb je gemist?

De Russische president Poetin is voor het eerst in bezet Oekraïens gebied geweest. De Russische president is na een bezoek aan de Krim doorgereisd naar de Oekraïense stad Marioepol.

Poetin kwam per helikopter naar de stad, die grotendeels verwoest is door Russische bombardementen. Hij werd volgens Russische media in een auto rondgereden voor een "werkbezoek". De nadruk lag daarbij op de wederopbouw van de stad.

Marioepol is de grootste stad die Rusland in handen heeft. De andere grote stad in het zuiden, Cherson, werd in november bevrijd.