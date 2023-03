Poetin reist naar Marioepol bij eerste bezoek aan bezet Oekraïens gebied

De Russische president is na een bezoek aan de Krim doorgereisd naar de bezette Oekraïense stad Marioepol. Het is zijn eerste bezoek aan gebied dat werd ingenomen na de inval in het land. In mei vorig jaar was Marioepol de eerste grote stad die Russische troepen innamen nadat de aanval op Kyiv was afgeslagen.

Poetin kwam per helikopter aan in de stad, die vorig jaar grotendeels werd verwoest bij de belegering. Hij werd volgens Russische media per auto rondgereden voor een "werkbezoek" waarbij de nadruk lag op wat wordt genoemd de wederopbouw van de stad.

Poetin sprak volgens staatsmedia met inwoners van de stad, bezocht het huis van een gezin en inspecteerde de jachthaven en het theater van Marioepol. Het is niet bekend of dat hetzelfde theater was waar vorig jaar honderden burgers sneuvelden door een Russisch bombardement.

Poetin had verder een gesprek met de commandant van de Russische troepen in Oekraïne, generaal Garasimov. Beelden van het bezoek zijn er nog niet. Ook is er geen onafhankelijke bevestiging van wat Poetin in Marioepol deed.

Annexatie

Poetin was gisteren vanuit Moskou naar de Krim gereisd op de negende verjaardag van de annexatie van het schiereiland. Nadat milities in 2014 daar het provinciebestuur hadden afgezet lijfde Rusland het gebied in korte tijd in.

Op de Krim bezocht Poetin onder meer een cultureel centrum in Sevastopol. Ook had hij een ontmoeting met de door Rusland aangestelde gouverneur.

Sinds het begin van de oorlog heeft de Oekraïense president Zelensky met enige regelmaat het front bezocht, maar het is zeldzamer dat Poetin ver reist. Het afgelopen jaar maakte hij nauwelijks buitenlandse reizen en bezocht hij nog nooit het front. Wel ging hij al eens eerder langs op de Krim.

Bezoek Xi

Poetins internationale bewegingen zullen nog meer belemmerd worden door het arrestatiebevel dat het Internationale Strafhof afgelopen week tegen hem uitvaardigde. Het hof wil dat de Russische leider zich in Den Haag verantwoordt voor oorlogsmisdaden wegens deportaties van Oekraïense kinderen uit bezet gebied. Bij het strafhof aangesloten landen zijn daarom verplicht hem op te pakken.

De kans op een arrestatie zal in de praktijk klein zijn: belangrijke bondgenoten als China, Iran of Syrië erkennen het hof niet. Ook lijkt het aanhoudingsbevel geen invloed te hebben gehad op de goede band met China: morgen komt president Xi voor een driedaags bezoek naar Moskou.