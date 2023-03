Kremlin: Poetin naar Marioepol gereisd bij eerste bezoek aan bezet Oekraïens gebied

De Russische president is na een bezoek aan de Krim doorgereisd naar de bezette Oekraïense stad Marioepol, melden Russische media. Als de berichten kloppen is het zijn eerste bezoek aan gebied dat werd ingenomen na de inval in het land, vorig jaar. In mei vorig jaar was Marioepol de eerste grote stad die Russische troepen innamen nadat de aanval op Kyiv was afgeslagen.

Poetin kwam volgens Russische media per helikopter aan in de stad, die vorig jaar grotendeels werd verwoest bij de belegering. Er zijn beelden vrijgegeven waarin hij zelf rondrijdt, het is onafhankelijk niet precies te verifiëren waar.

Op beelden is te zien dat Poetin achter het stuur zit: