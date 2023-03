Kosovo en Servië willen onderlinge relatie normaliseren

De leiders van Kosovo en Servië zijn het op "een aantal punten" met elkaar eens geworden over een plan om hun onderlinge relatie te normaliseren. Onder leiding van EU-buitenlandchef Josep Borrell onderhandelden ze 12 uur met elkaar in Noord-Macedonië.

De buitenlandchef sprak eerder met zowel de Service president Vucic als de Kosovaarse premier Kurti voordat ze met z'n drieën om tafel gingen. "Ondanks de meningsverschillen was het een fatsoenlijk gesprek", liet Borrell daarover weten.

In een persconferentie na de onderhandelingen zei Borrell dat Vucic en Kurti een akkoord hebben bereikt over hoe dat normaliseren moet gebeuren. Kosovo zou daarbij een vorm van autonomie voor etnische Serviërs in Kosovo hebben toegezegd.

Jarenlange conflicten

Servië en Kosovo liggen al decennialang overhoop met elkaar. Dat leidde in de jaren '98 en '99 van de vorige eeuw tot een guerrilla-oorlog waarmee de Albanese meerderheid in Kosovo afscheiding van Servië wilde bevechten. In 2008 riepen de Albanezen in Kosovo de onafhankelijkheid uit, maar Servië blijft het zien als een eigen provincie. Onder meer Nederland erkent Kosovo wel als land.

Sinds die tijd zijn er talloze conflicten geweest, zoals rellen, wegblokkades, sluiting van grenzen, dreigen met oorlog.

Beide landen hopen ooit lid te kunnen worden van de EU, maar dan moeten ze eerst hun onderlinge banden herstellen. Vorige maand bereikten de leiders al een overeenstemming over een elfpuntenplan om de plooien glad te trekken. In feite zijn Vucic en Kurti het nu eens geworden dat er verder moet worden gepraat.

"Het doel van vandaag was om overeenstemming te bereiken" over hoe het elfpuntenplan uitgevoerd moet worden, zegt Borrell. Hij sprak over "praktische stappen die gezet moeten worden over wat er moet gebeuren, door wie en hoe".

Invloed Rusland

Het oplossen van het geschil tussen beide landen is de laatste tijd steeds belangrijker geworden sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De vrees bestaat dat Rusland probeert instabiliteit te veroorzaken tussen de twee Balkanlanden. Servië onderhoudt van oudsher een goede relatie met Rusland.

"Het is duidelijk dat beide partijen aanzienlijk voordeel zullen halen uit deze overeenkomst, want de dialoog gaat niet alleen over Kosovo en Servië. Het gaat om de stabiliteit, de veiligheid en de welvaart van de hele regio", zei Borrell.