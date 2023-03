Medvedev bereikt vierde finale op rij na winst op Tiafoe in Indian Wells

Daniil Medvedev heeft de eindstrijd van het masterstoernooi in Indian Wells bereikt. De als vijfde geplaatste Rus klopte de Amerikaan Frances Tiafoe (14) met 7-5, 7-6 (4). Het was alweer zijn negentiende zege op rij.

Tiafoe hield lang gelijke tred met de Rus, al moest hij het zonder breakpoints stellen en kreeg Medvedev er drie. Die verzilverde de derde kans (bij een 5-5 stand) met een scherpe return op de voeten van Tiafoe en een knappe reflex aan het net.

Tiafoe overleefde in de tweede set op 3-5 drie matchpoints en op 5-6 nog eens vier matchpoints op de service van de Rus. Medvedev, winnaar in Rotterdam, Doha en Dubai dit jaar, haalde via een sterke tiebreak alsnog zijn vierde ATP-finale op rij.

In die finale treft hij nummer twee van de wereld Carlos Alcaraz of de als elfde geplaatste Jannik Sinner.