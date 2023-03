Alcaraz en Medvedev bereiken ook op Indian Wells de eindstrijd

Carlos Alcaraz is doorgedrongen tot de finale van het masterstoernooi in Indian Wells. De als eerste geplaatste Spanjaard was in de halve finales met 7-6 (4), 6-3 te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner, die als elfde was ingeschaald.

In de finale treft Alcaraz, die bij toernooiwinst de koppositie op de wereldranglijst herovert op de in Amerika ontbrekende Novak Djokovic, de Rus Daniil Medvedev.

Krachtige backhands

Alcaraz kwam in de eerste set op 4-2, maar was daarna even het spoor bijster en verloor liefst elf punten op rij. Op 5-6 kreeg Sinner zijn enige setpoint, maar dat werkte Alcaraz vakkundig weg. De Spanjaard sloeg in de tiebreak toe met enkele krachtige backhands en in de tweede set volstond een vroege break.

De 19-jarige Alcaraz gaat op het hardcourt in Indian Wells op voor zijn derde masterstitel, na Miami en Madrid vorig jaar. De nummer twee van de wereld miste door een blessure het begin van het seizoen en moest de Australian Open aan zich voorbij laten gaan.

Sinds zijn rentree nam hij deel aan drie toernooien en bereikte drie keer de finale. In Buenos Aires won hij, in Rio de Janeiro verloor hij. Beide keren op gravel, beide keren tegen de Brit Cameron Norrie.

Vierde finale Medvedev

Alcaraz staat nu in de eindstrijd tegenoverl Medvedev. De als vijfde geplaatste Rus klopte de Amerikaan Frances Tiafoe (14) met 7-5, 7-6 (4). Het was alweer zijn negentiende zege op rij.