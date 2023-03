Hockeysters Amsterdam houden koploper SCHC onder druk met late zege op HDM

Amsterdam is in punten gelijk gekomen met koploper SCHC. In het eigen Wagener Stadion rekenden de hockeysters uit de hoofdstad af met HDM: 3-1.

Hoewel HDM bovenin geen rol van betekenis speelt dit seizoen, haalde het de afgelopen twee jaar nog wel de play-offs in de hoofdklasse. Aan het spel was bovendien niet af te zien dat er een ploeg op het veld stond die al vier wedstrijden op rij had verloren.

Tot een paar minuten voor tijd leek een goed resultaat in de maak, want met een rake strafbal had Pien van Nes de openingsgoal van Freeke Moes ongedaan gemaakt.

Cruciale punten

Toch wist Amsterdam de zege nog naar zich toe te trekken, toen Felice Albers een strafcorner benutte en Marijn Veen er nog een schepje bovenop deed. Daarmee werd SCHC achterhaald, maar de concurrent gaat zondag nog op bezoek bij nummer vier Hurley.

De mannen van Amsterdam wonnen met liefst 7-1 van HDM, mede dankzij vijf rake strafcorners. Drie daarvan werden door Boris Burkhardt verzilverd.