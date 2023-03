Cillessen en Tannane helpen NEC aan cruciale zege bij RKC in strijd om play-offs

Het duel had na rust nog een opmerkelijke wending kunnen krijgen. Nadat een penalty voor NEC op advies van de videoscheidsrechter werd teruggedraaid, schoof Vurnon Anita na een knappe actie van Mats Seuntjens buitenom, de 1-3 binnen. En zowel daarvoor (Michiel Kramer) als daarna (Julen Lobete) miste RKC een enorme kans.

Tannane verraste Etienne Vaessen met een snelle voetbeweging en een harde inzet in de korte hoek (0-1), waarna Elayis Tavsan naar binnen draaide en de bal met zijn linker de verre hoek in zwiepte (0-2). Tannane veegde daarna een vrije trap onder de opspringende muur, maar over de zogeheten muurligger heen (0-3).

Want de krachtsverhoudingen waren heus niet zo groot als de tussenstand na een halfuur deed vermoeden.

De klinkende cijfers waren te danken aan twee spelers in het bijzonder. Keeper Jasper Cillessen verrichtte een aantal cruciale reddingen en ook Oussama Tannane was goud waard met twee harde schoten tussen de palen.

NEC heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de play-offs om Europees voetbal. De Nijmegenaren deelden directe concurrent RKC Waalwijk een flinke dreun uit: 1-3.

Toch was uiteindelijk weinig op de Nijmeegse zege af te dingen. Want toen de bal na inmenging van de VAR wél op de stip ging, had Tannane zijn hattrick moeten completeren. Vaessen koos echter de goede hoek en keerde de strafschop.

Tavsan had op zijn beurt pech dat zijn schot via de binnenkant van de paal net niet binnen ketste en Andri Baldursson miste nog een dot van een kans vrij voor Vaessen.

Strijd om plek acht

Zo eindigde een zeer attractief duel met slechts vier treffers en heeft NEC de belangrijke plek acht in handen. Als Spakenburg de beker niet wint, is die eindklassering in principe genoeg om aan de play-offs mee te doen.

Ook sc Heerenveen, dat zondag nog tegen FC Groningen speelt, is nog volop in de race. Net als RKC, dat nog een inhaalduel met Go Ahead Eagles tegoed heeft en nog steeds een verliespunt minder heeft dan NEC.