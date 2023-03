Haaland en Conte halen uit; City knalt door in FA Cup, Spurs verspelen weer punten

Enkele dagen na zijn galavoorstelling in de achtste finales van de Champions League heeft Erling Haaland maar weer eens zijn voeten laten spreken. Waar hij op dinsdag nog met vijf treffers de beul was van RB Leipzig , bezorgde hij zaterdagavond ook de verdedigers van Burnley nachtmerries.

Een kwartier voor tijd leidde de ploeg van trainer Antonio Conte nog met 3-1, maar door een doelpunt van Theo Walcott en een benutte strafschop van James Ward-Prowse diep in blessuretijd, eindigde de wedstrijd in 3-3.

Na afloop stak Spurs-coach Conte zijn frustratie niet onder stoelen of banken. "We zijn geen team. Ik zie egoïstische spelers. Spelers die elkaar niet willen helpen. Als je een sterk team wil vormen, competitief wil zijn en mee wil strijden om de prijzen, moet je verlangen hebben, vuur in je ogen en je hart. En dat moet je op elk moment laten zien."

Ook stipte hij de cultuur binnen de club aan. "Ze zijn er hier aan gewend om nergens om te spelen. Ze willen niet onder druk spelen, niet met stress. Zo is het makkelijk, dat is de historie van Tottenham. In de twintig jaar onder deze eigenaar hebben ze niks gewonnen. Ligt de fout dan bij de club of de managers die er gewerkt hebben?"

"Iedereen moet zijn verantwoordelijk nemen. Niet alleen de club, niet alleen de staf, maar ook de spelers. Het is tijd om dingen te veranderen, als Tottenham dat wil. Als ze op deze manier door willen gaan, kunnen ze managers blijven vervangen, maar dan verandert er niks."