'Gebruik bevroren Russische miljarden voor de wederopbouw Oekraïne'

Confisqueren niet zo makkelijk

Toch waarschuwt menig juridisch expert dat bevroren eigendommen en banktegoeden niet zomaar geconfisqueerd kunnen worden. Er is volgens advocaat Michael O'Kane, gespecialiseerd in financiële sancties, geen wettelijk basis voor. Een van de obstakels is het eigendomsrecht onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook het Verenigd Koninkrijk moet zich daaraan houden.

"De tegoeden zijn bevroren. Maar voordat je kunt onteigenen moet je bewijzen dat het vermogen op criminele wijze is verkregen. Zakendoen in Rusland was tot de oorlog begon op 24 februari 2022 legaal. Kun je iemands bezittingen in beslag nemen voor activiteiten die voorheen als legaal werden beschouwd, en dat zonder bewijs of juridisch proces? Je moet eerst aantonen dat de bezittingen op criminele wijze zijn verkregen, en dat wordt nog erg lastig."

Er is nog een ander punt om rekening mee te houden, zegt advocaat O'Kane. "Het idee achter sancties is om gedrag te veranderen. Het is een middel, in dit geval om druk uit te oefenen op de Russische overheid. Als je de eigendommen in beslag neemt, welke stimulans of prikkel is er dan nog om gedrag te veranderen?"