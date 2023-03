Weer protesten in Frankrijk om pensioenverhoging, onlusten in Parijs

In Parijs zijn demonstranten voor de derde dag op rij de straat op gegaan uit protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De protesten verliepen grotendeels vreedzaam, maar aan het einde van de dag raakten betogers in Parijs slaags met de politie.

Behalve in Parijs gingen mensen onder meer in Nantes en Marseille de straat op. In die laatste stad wisten demonstranten het belangrijkste treinstation ongeveer een kwartier lang te bezetten. De protesten verliepen overdag overwegend rustig.

In het zuiden van Parijs kwamen duizenden demonstranten samen. Ze riepen om het aftreden van president Macron, die het parlement omzeilde om de pensioenhervorming erdoor te krijgen. Vanwege de onrust in de hoofdstad de voorbije dagen gold voor de centraal gelegen Champs-Elysées en het aangrenzende Place de la Concorde een samenscholingsverbod.

Voor aanstaande maandag zijn in verschillende sectoren stakingen afgekondigd, onder meer in het vervoer.

Ongeregeldheden

Donderdag en gisteren ontstonden in de hoofdstad ongeregeldheden tijdens demonstraties. In het centrum zette de politie waterkanonnen en traangas in om mensen uiteen te drijven. Sinds de demonstraties in 2018 van de 'gele hesjes', die begonnen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft Frankrijk niet meer zulke onlusten bij protesten gekend.

De demonstranten verzetten zich tegen de plannen van president Macron om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Om de impopulaire verhoging erdoor te krijgen zette Macron het parlement eerder deze week buitenspel. Hij greep terug op een speciale grondwettelijke procedure omdat het allerminst vaststond dat het parlement akkoord zou gaan met de pensioenaanpassing. De Senaat ging hier overigens wel al mee akkoord.