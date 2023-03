Sparta brengt met twee technische hoogstandjes degradatiezorgen terug in Emmen

Wat FC Emmen wel lukte tegen Excelsior, bleek tegen die andere Rotterdammers lastiger. Op de eigen Oude Meerdijk verloor Emmen met 2-0 van Sparta.

Die nederlaag is verontrustend. De ploeg van Dick Lukkien had zich de laatste weken juist dapper uit de degradatiezone gevoetbald, met onder meer een zege op directe concurrent Excelsior vorige week. Maar die andere ploeg uit Rotterdam bleek een week later van een ander kaliber.

Sparta niet groots

Sparta hoefde niet eens groots te spelen voor de drie punten. Het had genoeg aan twee ingevingen. De actie van Koki Saito bij de 1-0 was de Emmen-defensie te machtig. De 21-jarige Japanner glipte vlak voor rust met een snelle voetbeweging tussen Jari Vlak en Mohamed Bouchouari door, kapte naar zijn rechter en krulde de bal in de verre hoek.