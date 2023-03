Zwitserse regering bijeen over Credit Suisse, mogelijk overname door UBS

De Zwitserse federale regering heeft vanavond overleg gehad over de situatie bij de bank Credit Suisse, melden Zwitserse media. Volgens de Financial Times bereidt de regering in Bern maatregelen voor zodat het noodlijdende bedrijf kan worden overgenomen door branchegenoot UBS, eveneens uit Zwitserland.

Credit Suisse zit in grote problemen en zag de afgelopen week zijn waarde met een kwart dalen. Credit Suisse kreeg een lening van ruim 50 miljard euro van de Zwitserse centrale bank om overeind te blijven. De bank kwam in de problemen door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank. Het omvallen van die banken én de problemen bij Credit Suisse hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten.

Vooral aandelen van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen daalden de afgelopen week hard in waarde. Ook Nederlandse bedrijven als Aegon, ABN Amro en ING werden afgelopen week fors minder waard.

Grote druk

Volgens bronnen van internationale persbureau staat UBS onder grote druk van de Zwitserse autoriteiten om Credit Suisse over te nemen, om zo een einde te maken aan de crisis. Mogelijk komt de Zwitserse overheid met garanties voor de overname.

Ook de Amerikaanse autoriteiten bemoeien zich met de mogelijke overname, zo meldt het economische persbureau Bloomberg. Zowel UBS als Credit Suisse is in de VS actief.

Het is niet direct duidelijk of Credit Suisse volledig zou moeten worden overgenomen, of dat andere bedrijven delen van het concern in handen krijgen. Deutsche Bank wordt door Bloomberg genoemd als kandidaat om een deel van de investeringstak in handen te krijgen. Eerder vandaag ging nog het gerucht dat de Amerikaanse investeringsgigant BlackRock de bank zou willen kopen, maar dat fonds ontkent.

Bij Credit Suisse zijn al langer problemen, onder meer door verlieslatende investeringen. Ook bleek begin deze week dat er in de boekhouding tekortkomingen zitten. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 7,4 miljard euro. UBS, waar de Nederlander Ralph Hamers de scepter zwaait, maakte juist 7 miljard euro winst.