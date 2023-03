Aardbeving schrikt Ecuador op, zeker vier doden en schade

Een krachtige aardbeving heeft het zuidwesten van Ecuador opgeschrikt. Daardoor zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Ook is er op verschillende plekken schade.

De beving had volgens de Amerikaanse geologische dienst een kracht van 6,7. Het centrum lag zo'n 80 kilometer ten zuiden van de stad Guayaquil, een metropool met drie miljoen inwoners. Op diverse plaatsen renden mensen in paniek hun huis uit, melden ooggetuigen. President Lasso heeft zijn inwoners opgeroepen de rust te bewaren.

Een van de dodelijke slachtoffers is volgens de autoriteiten iemand die in een voertuig bedolven werd onder het puin van een huis. Dat gebeurde in de stad Cuenca. Drie anderen kwamen om het leven in de provincie El Oro.

In Guayaquil hebben huizen en panden schade opgelopen. Sommige muren zijn ingestort. Drie tunnels zijn afgesloten. In de stad Machala is een pier ingestort.

Een tv-uitzending werd vanwege de aardbeving onderbroken: