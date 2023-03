Feest in Dublin: grandslam voor Ierse rugbyers op zeslandentoernooi

Ierland viert feest, want een dag na St. Patricks Day hebben de Ierse rugbyers in de eigen hoofdstad Dublin ook nog het zeslandentoernooi gewonnen. De buren uit Engeland werden met 29-16 verslagen. Daarmee voltooide Ierland zijn zogeheten grandslam, ze wonnen dit toernooi alle vijf hun duels.

Extra mooi voor Ierland: een grandslam hadden de Ieren nog nooit voor eigen publiek voltooid. De vorige keren dat Ierland al zijn wedstrijden op het zeslandentoernooi won, eindigde de zegereeks in het buitenland; in 1948 in Belfast, in 2009 in Cardiff en in 2018 in Londen.

Steun Joe Biden

In wellicht nog een roesje van de nationale feestdag en gesterkt door de steun van de Amerikaanse president en rugbyliefhebber Joe Biden, waren de Ierse fans zaterdag massaal naar het Aviva Stadium in Dublin getrokken. Winst van het Six Nations-toernooi op eigen bodem, dat was al sinds 1984 niet meer gebeurd.

Met de eindzege in aantocht - want daar twijfelden nog maar weinigen aan bij de uitstekend spelende Ieren - werd er flink uitgepakt. Onder meer met vuurwerk, hard gezang en door de 81-jarige Michael D. Higgins, sinds 2011 'president' van Ierland (meer een symbolische dan officiële titel), de spelers te laten ontmoeten op het veld en succes te wensen.

Maar zo eenvoudig kwam de zege op Engeland niet tot stand. Misschien dat de Ieren, de nummer één van de wereld, toch wat last hadden van de zenuwen, want de Engelsen kwamen prompt met 0-6 voor door twee try's Owen Farrell. Het werd even stil in Dublin.