Vrouw (20) uit Volendam komt om bij lawine in Tirol

Bij een lawine vlak bij het Oostenrijkse skioord Serfaus is gisteren een 20-jarige vrouw uit Volendam om het leven gekomen, meldt NH Nieuws.

De vrouw was gisteren aan het skiën, toen ze buiten de piste werd getroffen door een lawine. De sneeuwmassa zou, volgens berichtgeving in Oostenrijkse media, zo'n 30 meter breed en 80 meter lang zijn geweest. Het wordt niet uitgesloten dat de vrouw de lawine zelf heeft veroorzaakt.

Tientallen mensen deden mee aan een zoektocht, maar toen het lichaam van de vrouw werd aangetroffen bleek zij compleet bedolven te zijn onder twee meter sneeuw. "Ze kon alleen nog maar geborgen worden", aldus een politiewoordvoerder. Het is onduidelijk of de skiester apparatuur bij zich had waarmee hulpverlening kan worden gealarmeerd in het geval van een lawine.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de Nederlandse. De vrouw zou voor haar overlijden in Amsterdam hebben gewoond, schrijft NH Nieuws.

Eerder deze week kwam ook al een Nederlandse skiër (28) om het leven door een lawine in Zwitserland.