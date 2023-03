Torenhoge moordcijfers in Zuid-Afrika, met ook veel kinderen als slachtoffer

Om de zoveel tijd kent Zuid-Afrika een tragedie, zo gruwelijk, dat het land zich weer even afvraagt hoe het zo gewelddadig is geworden. De laatste was ruim vijf maanden geleden, toen de 4-jarige Bokgabo Poo uit een speeltuin verdween. Haar moeder Tsholofelo Poo vertelt het verhaal vanaf de bank in haar woonkamer in de township Wattville vlak bij Johannesburg. Hoe haar dochtertje aan het spelen was met een vriendje in de speeltuin om de hoek en hoe een man het jongetje geld gaf om een snoepje te kopen en achterbleef met haar dochter, die vervolgens verdween. Nog geen 24 uur later werd een been van een kind half begraven gevonden in een tuin. Tsholofelo ging kijken en realiseerde zich dat het om haar dochter ging. "Ik keek naar het been en een van de teennagels was een beetje gebogen. Ik wist dat het om Bokgabo ging. Ik viel op de grond neer."

Bokgabo Poo op een familiefoto - Privéfoto

Later werd meer van haar lichaam gevonden. Op beelden van een veiligheidscamera in de buurt werd een man samen met haar dochter gezien. Hij werd opgepakt en onder meer ontvoering, verkrachting en moord ten laste gelegd. De man was op borgtocht vrij in een zaak waarin hij verdacht wordt van de verkrachting van een 9-jarig meisje. De Zuid-Afrikaanse krant The Sowetan publiceerde na de moord op Bokgabo een voorpagina-artikel met daarop de gezichten van negentien kinderen en de kop: 'Hoeveel moeten er nog sterven?'

Het verkrachten en vermoorden van kinderen is in veel landen ongebruikelijk, maar hier niet. Shanaaz Mathews, The Children's Institute