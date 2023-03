Ondanks flink verstoorde voorbereiding zwemt Schouten Nederlands record

Zwemster Tes Schouten heeft haar eigen Nederlands record op de 200 meter schoolslag langebaan aangescherpt. In Parijs snoepte ze tijdens de Giant Tour weer een paar tienden van een seconde van haar beste tijd af: 2.23,28.

Haar vorige record zwom ze in december, toen ze 2.23,67 noteerde. Bijzonder is dat ze sindsdien vanwege ziekte een tijd uit de roulatie is geweest.