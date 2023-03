Utrecht verliest van Go Ahead Eagles in duel dat niet vanwege voetbal herinnerd wordt

Op een voetbalmiddag waarop de bal toch al niet het belangrijkste was, heeft FC Utrecht voor de derde keer op rij thuis niet gewonnen. In de Galgenwaard, waar men uitgebreid stilstond bij de tramaanslag van 2019, verloren de Utrechters met 2-1 van Go Ahead Eagles. De bezoekers uit Deventer bleven tot twee keer toe langer scherp dan Utrecht. Na de openingstreffer van Anastasios Douvikas viel de 1-1 van Oliver Edvardsen diep in de blessuretijd van de eerste helft, de winnende 2-1 schoot Willum Thor Willumsson diep in de blessuretijd van de tweede helft binnen. Herdenking tramaanslag Het duel in Utrecht stond in het teken van de aanslag in een Utrechtse tram in 2019, precies vier jaar geleden. Vooraf was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Ook aan de betrokken hulpverleners werd gedacht, zij kregen in minuut achttien - van 18 maart - een staande ovatie, terwijl de wedstrijd even werd stilgelegd.

FC Utrecht had vooraf een oproep gedaan aan "alle aanwezigen om hun respect te tonen" tijdens de herdenking. En die oproep werd gehoord. De achttiende minuut, die van het applaus, was de indrukwekkendste van de middag. Want om het voetbal zal het duel niet herinnerd worden. De Utrechtse ploeg van Michael Silberbauer is al weken de weg kwijt. Er zijn geblesseerden en zieken. Slechts één van de laatste zes duels, waaronder de gênante uitschakeling in de KNVB-beker tegen de amateurs van Spakenburg, werd gewonnen. Ook tegen Go Ahead viel het niet mee. In een stroperige eerste helft wurmde de Griekse spits Douvikas zich vlak voor rust los van zijn mandekker, nadat Othmane Boussaid de bal met een knap passje achter de Deventerse defensie had gelegd. Een bekeken schuiver van de spits betekende zijn dertiende goal van het seizoen en leverde de 1-0 op.

De 1-1 van Go Ahead Eagles - ANP