Van der Poel heeft leren pieken: 'Als het zo blijft gaan, dan is het heel leuk'

"Iedereen wist dat ik deze koers heel graag wilde winnen, ik ben heel blij dat het gelukt is", stelde Van der Poel tevreden vast in een eerste reactie. "De manier waarop ook, dat is iets om te herinneren. Ik denk dat ik heel trots mag zijn."

De kopman van Alpecin-Deceuninck is pas de vierde Nederlander die zegevierde in 'La Primavera'. Bovendien was het 62 jaar geleden dat zijn opa Raymond Poulidor Milaan-Sanremo wist te winnen. Het was de enige keer dat de Franse wielerlegende een monument wist te winnen.

'Heel vet'

Van der Poel plaatste zijn beslissende aanval op de top van Poggio, de korte maar steile klim op vijf kilometer van de aankomst. Met een voorsprong van vijftien seconden hield hij klasbakken Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar achter zich op de Via Roma.

"Ik was heel goed, dat voelde ik op de Cipressa al. Op de Poggio konden er nog vijf anderen volgen en toen had ik eigenlijk nog niet heel diep hoeven gaan. Toen wist ik dat ik nog wel een goede versnelling in de benen had."

"Er zijn er nog niet veel die hier solo gewonnen hebben", lachte Van der Poel. "Dit betekent toch wel veel voor me. Milaan-Sanremo was mijn eerste grote doel van het seizoen. Ik vind het nog moeilijk om te geloven, maar het is wel heel vet."