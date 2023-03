Van der Poel wint wielermonument Milaan-Sanremo; eerste Nederlander sinds 1985

Op de top van de laatste klim, de Poggio, viel de kopman van Alpecin-Deceuninck aan en in de 5 kilometer lange afdaling konden de achtervolgers het gat niet meer dichten. Met een voorsprong van vijftien seconden kwam hij juichend over de streep. Ganna werd tweede, voor Van Aert en Pogacar.

Van der Poel is pas de vierde Nederlandse winnaar van de Italiaanse koers en de eerste sinds Hennie Kuiper in 1985. Ook Jan Raas (1977) en Arie den Hartog (1965) staan op de erelijst.

"Ik wilde deze koers heel graag winnen", zei Van der Poel in een eerste reactie. "Ik voelde op de Cipressa al dat ik goed was. Ik denk dat ik vandaag op mijn beste niveau zat."

Wachten op scherprechters

Al vroeg in de liefst 294 kilometer lange voorjaarsklassieker ontstond er een kopgroep van negen renners, met de Nederlander Jan Maas. Zij kregen nooit een grote voorsprong van het peloton, waarin Jos van Emden namens Jumbo-Visma een groot deel van het kopwerk deed.

Zoals eigenlijk elk jaar in 'La Primavera' was het wachten tot de laatste 25 kilometer, waarin de Cipressa en de Poggio als scherprechters opdoemen. Aan de voet van de Cipressa werd Maas samen met de laatste vluchters gegrepen. In het peloton was het met enkele kleine valpartijen toen al enige tijd onrustig.

Op de 5,6 kilometer lange Cirpessa hielden de favorieten hun kaarten tegen de borst. UAE Emirates, de ploeg van tweevoudig Tour de France-winnaar Pogacar, reed in strak tempo naar boven en een grote groep van zo'n tachtig renners bereikte samen de top.