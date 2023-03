Verstappen start als vijftiende vanwege gebroken aandrijfas, Pérez pakt pole

Max Verstappen kan zijn borst nat gaan maken voor de Grand Prix van Saudi-Arabië zondagmiddag. In Jeddah viel de coureur van Red Bull door een gebroken aandrijfas al in de tweede kwalificatiesessie uit. Daardoor start de tweevoudig wereldkampioen van de vijftiende plaats. Nyck de Vries (AlphaTauri) moest genoegen nemen met de achttiende tijd. Over de problemen met zijn auto maakt Max Verstappen zich echter niet direct zorgen. "We hebben niet heel veel problemen gehad, dus het is eigenlijk heel raar dat het nu gebeurt." Over de moeilijkheden en mogelijkheden voor de race van zondag was hij iets pessimistischer. "Ik moet een beetje geluk hebben. Als ik terug zou kunnen rijden tot het podium, zou dat heel wat zijn. Dit is niet wat ik had gehoopt. Ik ben teleurgesteld in vandaag, maar kijk heel erg uit naar morgen."

😬 - Max Verstappen🇳🇱 kwalificeert zich als 1️⃣5️⃣e voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Slechts 1️⃣ keer werd een Grand Prix gewonnen vanaf startplek 1️⃣5️⃣: Fernando Alonso🇪🇸 in Singapore🇸🇬 in 2008. #SaudiArabiaGP pic.twitter.com/0Fpd1DAcAH — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) March 18, 2023

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez hield de eer van Red Bull hoog door poleposition voor zich op te eisen. Het is pas de tweede keer in zijn Formule 1-carrière dat hij vanaf de eerste plek mag starten. Bij de GP van Saudi-Arabië van vorig jaar pakte Pérez zijn eerste pole. Achter de Mexicaan zette Charles Leclerc van Ferrari de tweede tijd neer, voor Fernando Alonso van Aston Martin. Het eerste deel van de kwalificatie werd gekenmerkt door flink wat incidenten. Zo kwam De Vries achterstevoren op de baan terecht na een klein foutje en gebeurde hetzelfde bij Alonso en Logan Sargeant (Williams). Lando Norris viel al snel uit na een lichte botsing met de muur. Verstappen sterk in eerste sessie Vooraan deelde Verstappen de eerste tik uit door het rondje in Jeddah een halve seconde sneller te voltooien dan teamgenoot Pérez. De Vries wist alleen Norris en Sargeant, die geen tijd had neergezet, achter zich te houden.

Sergio Pérez was de snelste van het veld - Reuters

In de tweede sessie ging het snel mis voor Verstappen, die bezig was met een snelle ronde, maar opeens het vermogen in zijn auto verloor. Teleurgesteld reed de Nederlander naar de pits, waarna Pérez de snelste tijd in de sessie neerzette. In de laatste kwalificatiesessie had de Mexicaan aan een ronde genoeg om de concurrentie van zich af te houden. Alonso leek op weg naar een startplek naast Pérez, maar Leclerc wurmde zich net tussen de Red Bull-coureur en de Aston Martin-coureur in.

Verstappen snelste in derde vrije training, De Vries niet in actie Verstappen begon als torenhoog favoriet aan de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen was in de derde training opnieuw de snelste van het veld geweest, net als vrijdag in de eerste twee trainingen. Met 1.28,485 zette hij de snelste tijd neer in de derde trainingssessie. Alleen teamgenoot Pérez kon enigszins in de buurt blijven: 1.29,018. Achter het Red Bull-duo was Alonso het snelst. De Spaanse coureur zette op iets minder van een seconde van Verstappen de derde tijd neer.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Voor Nyck de Vries verliep de derde sessie minder succesvol, hij kwam namelijk helemaal niet in actie. Zijn team AlphaTauri kwam er aan het begin van de sessie achter dat de motor vervangen moest worden en slaagde er niet in om dat voor het einde van de training af te ronden. De Nederlandse nieuweling in de Formule 1 miste daardoor kostbare tijd op het circuit. Zeker in Saudi-Arabië komt dat ongelegen, want De Vries heeft nog weinig ervaring op dit circuit.

unfortunately, we’ve detected an issue on @nyckdevries’ car and we are now changing his PU.



as a result, he won’t be participating in FP3 pic.twitter.com/dJ8Rr7kvIs — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) March 18, 2023