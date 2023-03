Vijf keer Ajax-Feyenoord uit het verre en minder verre verleden

Samenvatting van de wedstrijd Ajax-Feyenoord in het Olympisch Stadion op 1 november 1975. - NOS

Van de 1-0 zijn geen beelden meer, maar tot Geels' vreugde van de 3-0 wel: een keiharde kopbal van de fraai in de lucht hangende spits. Geels zou in totaal elf keer scoren in een Klassieker, een reeks die begon 1967. Hij maakte dat jaar - toen nog als speler van Feyenoord - de enige treffer in Rotterdam. 1983: koploper Ajax slaat aanval Feyenoord af (3-3) Met nog drie speelronden voor de boeg had koploper Ajax een gaatje van vier punten geslagen met achtervolger Feyenoord, dat dus naar Amsterdam afreisde met een duidelijke opdracht: winnen.

Peter Houtman zette de gasten op het juiste spoor en nog voor de pauze scoorde de spits nogmaals. Genoeg voor een voorsprong bij rust was het niet: ook Ajax had al twee keer het net gevonden. Na de 3-3 van Andrej Jeliazkov had Feyenoord nog een halfuur voor de winnende. Maar die kwam er niet... 1983: De meest memorabele (8-2) Zonder twijfel de meest memorabele Klassieker die in Amsterdam is afgewerkt. Niet in de laatste plaats omdat 'oer-Ajacied' Johan Cruijff in een Feyenoord-shirt op het veld in Olympisch Stadion stond. Uitgerekend de overgelopen vedette leed in de vijfde minuut balverlies, waarna Jesper Olsen de score opende.

Nog voor het halfuur voorbij was, stond er al 3-0 op het scorebord. Toch was het nog geen gelopen race. Feyenoord bracht de marge terug tot één doelpunt en zette Ajax na rust met de rug tegen de muur. Het doelpunt viel echter aan de andere kant: Keje Molenaar kopte raak uit een hoekschop. Daarna ging het hard. De legendarische nederlaag ten spijt pakte Feyenoord, met naast Cruijff ook onder meer de 21-jarige Ruud Gullit in de gelederen, uiteindelijk wel de landstitel. 2001: Voor het eerst na al die jaren (3-4) Na een droogte van veertien jaar smaakte Feyenoord weer eens het zoet van een overwinning in Amsterdam. Het prestigeduel - PSV had de landstitel al binnen - kende een voor Feyenoord voortvarend begin met een snelle goal van de Ier David Connolly, maar vervolgens werden de gasten bijkans overlopen.

De schade bleef beperkt tot twee treffers van Shota Arveladze, waarna een wissel in de rust wonderen deed voor Feyenoord. Invaller Leonardo schoot de 2-2 binnen, Connoly maakte zijn tweede en Jon Dahl Tomasson zette de gasten op een comfortabele 2-4. Het derde doelpunt van Arveladze kwam te laat om nog een punt te redden. 2005: De K2-show (1-2) De laatste overwinning van Feyenoord in Amsterdam is alweer even geleden. Het duel stond destijds al in de derde speelronde op het programma. Feyenoord-trainer Ronald Koeman kon in de aanval beschikken over het vermaarde K2-duo, dat in de Arena zijn faam helemaal waarmaakte. Op aangeven van Dirk Kuijt zette Bonaventure Kalou de gasten na een kwartier op voorsprong, terwijl kort na rust de rollen omgedraaid waren bij de 0-2.

