Vanavond op tv: Chirurgen voor nieuwe omgangsvormen • Fransen de straat op • Europa als wapenhandelaar

Ziekenhuis houdt zichzelf een spiegel voor

Op bijna alle werkvloeren in ons land is het gesprek op gang gekomen over ongewenst gedrag en omgangsvormen. Sinds de MeToo- beweging in 2017 momentum kreeg, kan geen enkel bedrijf meer wegkijken. Een veilige werkvloer creëren staat overal op de agenda. Maar hoe doe je dat? In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht nemen de chirurgen nu het voortouw om een cultuurverandering te realiseren. Bijzonder, want juist mannelijke chirurgen staan bekend als dominant met grote ego's, die weinig tegenspraak dulden.