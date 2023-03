Tientallen uitvaarten voor iedereen te zien op YouTube

Op YouTube staan tientallen registraties van uitvaarten online. Met een simpele zoekopdracht zijn de video's te zien waarin de kist en de aanwezigen te zien zijn, inclusief hun toespraken.

Nabestaanden zeggen tegen de krant Tubantia dat ze geen idee hadden dat de uitvaart van hun familielid online stond. "Ik ben flabbergasted", zegt een man na het zien van de beelden. Dit wisten wij als familie echt niet. Ik ben verbaasd dat hier opnames van zijn en dat iedereen ze kan bekijken."

Een livestream is vaak een uitkomst voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de begrafenis, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. In veel gevallen kunnen mensen inloggen op een site waarin een wachtwoord ingevuld moet worden of er wordt een link gedeeld die alleen uitgenodigden kunnen openen.

Geen toestemming

Maar nu blijkt dat die diensten voor iedereen te zien zijn. Nabestaanden zeggen tegen de krant dat zij geen toestemming hebben gegeven. "Mij is verteld dat ze een opname zouden maken en dat ik naderhand een code kreeg, zodat ik de video kon downloaden", zegt iemand wiens vrouw is overleden. "De opname zou dan na dertig dagen weer verwijderd worden. Maar nu blijkt het dus op YouTube te staan. Waarom had ik dan die code nodig?"

Tubantia sprak met een kerk in Nijverdal en in Wierden en wees ze op de video's. "Een goede wake-upcall", zegt een koster. "We moeten dit beter in de gaten houden." Inmiddels hebben ze de video's op 'verborgen' gezet.