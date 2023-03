Genetisch bewijs brengt coronavirus in verband met wasbeerhonden

Er is nieuw bewijs dat het coronavirus mogelijk bij dieren is ontstaan, om preciezer te zijn: bij de wasbeerhond. Uit monsters die aan het begin van de pandemie door Chinese onderzoekers werden genomen, blijkt nu dat er veel dna van de wasbeerhond in zit. Dat schrijven de Volkskrant en verschillende internationale media.

China ontkende altijd dat die virusmonsters ook dierlijk dna bevatten. Maar Chinese onderzoekers deelden vorige week voor korte tijd de virusdata op Gisaid, een databank waar wetenschappers informatie uitwisselen.

Vlak voordat die data weer verdwenen kon onder anderen een Franse onderzoeker de data downloaden, en die ontdekte de vele dna-sporen van de wasbeerhond.

Bovendien blijkt er meer dierlijk dna in de virusmonsters te zitten dan menselijk dna. Daarmee wordt de theorie dat het virus is ontstaan bij dieren weer een stuk aannemelijker.

Labs

Viroloog Marion Koopmans wil in de Volkskrant nog niet vooruitlopen op de publicatie. "Maar duidelijk is wel dat er op die markt heel wat andere diersoorten aanwezig waren." Al langer heerste het vermoeden dat vleermuizen op de markt van Wuhan de oorzaak waren van corona.

In Wuhan zijn ook veel laboratoria, op onder meer het Wuhan Institute of Virology, waar onder meer dierlijke virussen worden onderzocht. Dat kan weer de indruk kan wekken dat het virus afkomstig is uit een lab. De Amerikaanse CIA noemde vorige maand die theorie "plausibel", maar trekt nog altijd geen conclusies.

Woedend

In wetenschappelijk tijdschrift Science noemt de WHO het onvergeeflijk dat deze informatie zo lang is achterhouden. "Het morele en wetenschappelijk belang en de volksgezondheid hadden hier voor moeten gaan."

Ondanks dit laatste onderzoek valt nog altijd niet definitief vast te stellen of en bij welk diersoort het virus is ontstaan, maar verschillende wetenschappers noemen deze ontdekking "een volgende stap" in het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus.