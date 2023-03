Trump verwacht dinsdag arrestatie, roept op tot protest

De Amerikaanse oud-president Trump verwacht dat hij dinsdag gearresteerd wordt. Hij laat dat weten op weten op zijn eigen social medianetwerk Truth Social. "De veruit meest populaire Republikeinse kandidaat en oud-president van de Verenigde Staten van Amerika wordt volgende week dinsdag gearresteerd", schrijft hij in een bericht met alleen maar hoofdletters. Trump is verwikkeld in meerdere juridische onderzoeken. De zaak waarnaar Trump nu verwijst, speelt in Manhattan, New York, en draait om het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, met wie hij een relatie zou hebben gehad. Trump zegt dat hij uit gelekte berichten kan opmaken dat hij dinsdag wordt opgepakt.

In de post gaat Trump, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap, eerst tekeer over de staat waarin de Verenigde Staten verkeren: "We zijn nu een derdewereldland en stervende." Ook herhaalt hij zijn claim dat de presidentsverkiezingen zijn gestolen. Daarna gaat het over het onderzoek naar het betalen van zwijggeld. Hij noemt het Openbaar Ministerie in Manhattan corrupt en betaald door de progressieve zakenman George Soros. Hij spreekt de verwachting uit te worden gearresteerd, maar maakt niet duidelijk waarop hij dat precies baseert. Daarna roept hij op tot verzet: "Protesteer en neem het land terug!" Amerikaanse media zien daarin een parallel met de bestorming van het Capitool twee jaar geleden.

BREAKING: Trump alludes to possible arrest on Tuesday. pic.twitter.com/cYILRveyrH — John T. Bennett (@BennettJohnT) March 18, 2023