Molina komt als eerste UFC-vechter uit de kast, zij het noodgedwongen

Voor het eerst heeft een UFC-vechter bekendgemaakt dat hij niet heteroseksueel is. De 25-jarige Amerikaan Jeff Molina is uit de kast gekomen als biseksueel. In de vechtsportwereld is het net als bij voetbal nog een taboe om niet heteroseksueel te zijn. Vooral onder mannelijke vechters waren er tot gisteren geen bekende voorbeelden. Niet eigen keuze Het was niet Molina's eigen keuze om uit de kast te komen. Dat deed de kooivechter, nadat er online een video was verschenen waarop te zien was dat hij orale seks met een andere man had. "Ik ben biseksueel. Dit was niet de manier waarop ik dat bekend wilde maken, maar die kans is me nu afgenomen", schrijft Molina in een bericht op Twitter.

De UFC-vechter, die uitkomt in het vlieggewicht, vreest de reacties van het publiek. "In een sport als deze is de meerderheid van de fans homofoob. Op dit moment in mijn carrière zag ik mezelf dit nog niet vertellen", schrijft hij. Kritiek na steun pride-maand Molina vocht drie keer in de UFC en won al die gevechten. De Amerikaanse MMA-bond is veruit de meest prestigieuze en bestbetaalde vechtsportbond ter wereld. Voorlopig komt Molina niet in actie bij de UFC, omdat hij geschorst is wegens betrokkenheid bij gokfraude.

Jeff Molina - Getty Images