Tientallen arrestaties bij woning Pakistaanse oud-premier Khan

Na enkele dagen van verzet heeft Khan zijn woning verlaten, om later vandaag in de rechtbank te kunnen staan. Onderweg naar Islamabad zei de 70-jarige oud-premier in een videoboodschap dat de regering van plan was om hem op te laten pakken, ook al was hij onderweg naar de rechtbank.

Khan had zich sinds dinsdag verschanst in zijn huis in Lahore en weigerde te verschijnen in de rechtbank, waar hij terechtstaat op verdenking van corruptie. Hij wijst alle beschuldigingen van de hand en stelt dat er sprake is van een politiek proces, erop gericht om hem monddood te maken. Zijn aanhangers bivakkeerden de afgelopen dagen rond zijn huis om zijn arrestatie te verhinderen.

De Pakistaanse politie heeft zeker 61 mensen opgepakt rond de woning van de oud-premier Imran Khan, die later vandaag voor de rechter in Islamabad moet verschijnen. Aanhangers van Khan hebben zich al een aantal dagen verzameld bij zijn woning, om te voorkomen dat hij wordt gearresteerd.

In gesprek met Reuters vertelde Khan dat hij een comité heeft opgezet dat hem zo nodig na zijn arrestatie kan vervangen als leider van zijn partij Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

De cricketlegende werd eind vorig jaar in zijn been geschoten door een onbekend gebleven schutter. Hij zei opnieuw dat zijn leven in gevaar is, en dat zijn politieke tegenstanders en het leger willen voorkomen dat hij later dit jaar verkiesbaar is.

"Mijn leven is nog meer in gevaar dan destijds", zei de populaire oppositiepoliticus tegen Reuters, verwijzend naar de aanslag in november vorig jaar. Hij zei te vrezen voor de gevolgen van een moordaanslag of zijn arrestatie. "Ik heb het gevoel dat daar een zeer heftige reactie op zou komen, in heel Pakistan."