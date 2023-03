Man (42) overlijdt na vechtpartij Maassluis, verdachte spoorloos

Een 42-jarige man uit Maassluis is vannacht om het leven gekomen na een mogelijke vechtpartij in het centrum van de stad. Een verdachte vluchtte na het incident en is nog spoorloos.

Het incident had plaats rond 02.30 uur, meldt Rijnmond. De politie kreeg aanvankelijk de melding van een steekpartij, maar toen het slachtoffer op straat werd aangetroffen bleek er geen steekwapen te zijn gebruikt. Het slachtoffer werd direct gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij later in de nacht.

De politie tast nog in het duister over wat er precies is gebeurd. Agenten zijn een buurtonderzoek gestart. Ook wordt er sporenonderzoek gedaan.