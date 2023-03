Graandeal loopt vannacht af, Oekraïne en Rusland nog niet eens over verlenging

Komende nacht loopt de graandeal tussen Oekraïne en Rusland af. De twee landen spreken al de hele week over een verlenging, maar er is nog geen akkoord. Punt van discussie: Rusland wil verlengen met 60 dagen, Oekraïne met 120.

Oekraïne en Rusland sloten vorig jaar na bemiddeling van de Verenigde Naties een akkoord waardoor het weer mogelijk werd om Oekraïens graan en andere landbouwproducten via de Zwarte Zee te vervoeren. Door de oorlog was de uitvoer stil komen te liggen, wat leidde tot fors hogere voedselprijzen en een dreigende hongersnood in delen van Afrika.

De overeenkomst was oorspronkelijk voor 120 dagen en wordt steeds automatisch met diezelfde termijn verlengd, tenzij een van de partijen bezwaar maakt. In november werd het akkoord met 120 dagen verlengd, maar nu wil Rusland de verlenging dus beperken tot 60 dagen.

Op deze manier wil Rusland bereiken dat belemmeringen voor de Russische export van landbouwproducten verdwijnen. Er bestaan geen formele westerse sancties voor de export van landbouwproducten, maar in de praktijk is het voor Russische bedrijven wel lastig om bijvoorbeeld ladingen te verzekeren en bankzaken te regelen.