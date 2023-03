Gelaten Hamilton: 'Ik zag en voelde meteen: dit is weer geen winnende auto'

De vraag in de officiële Formule 1-persconferentie in Jeddah was wollig geformuleerd, in de hoop dat de racegrootheid Lewis Hamilton achter de tafel met mooie volzinnen zou komen over de valse start van zijn renstal Mercedes. "Lewis, je werd vijfde in de eerste race in Bahrein. Vorig jaar kwam je er als derde over de streep. Heb je het gevoel dat het gat met de Red Bulls (van Max Verstappen en Sergio Pérez) kleiner is geworden?" "Nee", antwoordde de zevenvoudig Formule 1-kampioen. Louter dat ene woord: nee. Daarna viel een stilte. Maar de interviewer van dienst had op meer gehoopt en waagde nog een ultieme poging om Sir Hamilton over de streep te trekken. "Je denkt dat het gat met Red Bull Racing groter is geworden?" Opnieuw een ultrakorte reactie. "Het is een simpel antwoord: ja!" En weer werd het stil. Conclusies Het steekspel was een illustratief begin van het weekend in Saudi-Arabië, waar de tweede grand prix van het seizoen is. Hoewel alle coureurs en teambazen zeggen dat conclusies trekken na één race lastig en voorbarig is, weet Mercedes al genoeg.

GP Saudi-Arabië - NOS

Mercedes, de renstal die bijna een decennium onverslaanbaar was, is aan het wegzakken. En flink ook. In plaats van voorzichtig herstel lijkt er sprake van een duikvlucht. Het optimisme is weggevaagd. Gat is enorm Hamilton oogt gelaten. De coureur die zo vaak op de praatstoel zit, is niet scheutig met woorden. "We verliezen heel erg veel in de bochten. Het gat is enorm. Verstappen en Pérez deden het in Bahrein nota bene rustig aan. Ze waren zo dominant dat ze niet hoefden te pushen en hun motor konden sparen. We hebben het berekend: ze waren anderhalve seconde per ronde sneller." Na de tegenvallende aftrap in Bahrein is er al diverse keren crisisoverleg bij Mercedes geweest, bevestigt Hamilton. "Het is altijd een schok als jouw auto niet competitief blijkt te zijn. Vorig jaar maakten we dat mee met de W13, nu met de W14. We zitten in dezelfde situatie. Ik zag en voelde het meteen: dit is weer geen winnende auto."

Lewis Hamilton op het circuit in Saudi-Arabië - AFP

De 38-jarige Brit heeft spijt van zijn felle uitspraken na de seizoensopener. "Ik heb gezegd dat de ontwerpers niet naar me hebben geluisterd. Dat was niet mijn beste uitspraak, maar er zijn nu eenmaal momenten dat je het niet met elkaar eens bent. We moeten hard werken en samen het tij keren. We bouwden jarenlang de beste auto. Dat zijn we niet verleerd. Dat kan niet." Teambuilding Hamilton hamert erop dat zijn gedrevenheid niet wegebt. "Het raakt mijn motivatie niet. Ik weet dat ik voorlopig niet vecht voor poles en grand prix-zeges en stop mijn energie nu in teambuilding. Problemen tackelen en positief blijven, dat is het recept." Hamilton staat al een ruim een jaar droog en houdt rekening met een nieuw seizoen zonder GP-zege. "Als twee Red Bulls, twee Ferrari's en de Aston Martins de finish niet halen, dan winnen we misschien", zegt hij cynisch.

Nu zijn we van het gehobbel af, maar veel snelheid kwijt. George Russell legt de vinger op de zere plek

In de Britse autosportpers zoemen inmiddels al geruchten dat Sir Lewis er de brui aan gaat geven. Of in zijn nadagen alsnog zijn geluk gaat beproeven bij Ferrari. Het lijdend voorwerp ontkent alle theorieën. "Mercedes is mijn familie. Ik ga niet weg. We gaan weer winnen, alleen zal het op zich laten wachten. Misschien na de zomer, maar dan zijn de wereldtitels al uit beeld." Die wereldtitels gaan naar Verstappen en zijn renstal, voorspelt Hamilton. Teamgenoot George Russell gaat nog verder. "Red Bull gaat alle 23 races winnen", zei hij gedesillusioneerd in Bahrein. Twee weken later denkt de Brit er nog net zo over. "Het is zorgwekkend dat ze zoveel sneller zijn dan de rest van het veld, terwijl ze het rustig aan doen. Ze verdienen credits. Ze hebben hun huiswerk fantastisch gedaan." Gat niet meer te dichten Russell denkt dat het gat niet meer te dichten is. "Er zitten wat interessante, intrigerende nieuwe onderdelen op de RB19 die erg goed lijken te werken. Natuurlijk kunnen Verstappen en Pérez een keer uitvallen door pech of een crash, maar ze zijn een klasse apart. En ze kunnen er nog een schep bovenop doen. We werken ons uit de naad om in de buurt te komen, maar ik weet zeker dat Red Bull elk raceweekend de snelste auto heeft."

Lewis Hamilton na zijn laatste GP-zege, in december 2021 - ANP

Russell weet waar Mercedes afgelopen winter de plank heeft misgeslagen. "We hadden vorig jaar veel last van gestuiter en dat wilden we verhelpen. Ik denk dat we daarin zijn doorgeslagen. Nu zijn we van het gehobbel af, maar veel snelheid kwijt. We dachten op de goede weg te zijn, maar hebben een afslag gemist." Kan Mercedes een seconde winnen? "Met de wijsheid van nu denk ik dat we te voorzichtig zijn geweest bij het ontwerpen van de W14", zegt Russell. "We zijn doorgeschoten. Het resultaat valt niet mee. Kunnen we een seconde winnen? Ik vrees het niet. Is de ontwerpfilosofie van onze auto goed? Nee, waarschijnlijk ook niet." Het is duidelijk: kleine ingrepen volstaan niet om Mercedes weer op de rails te krijgen. Teambaas Toto Wolff weet het al. "Ik ga niet in detail, maar we grijpen rigoureus in. Ik haat onze slechte resultaten. Met finetunen kunnen we een beetje terrein terugwinnen, maar we kunnen dit jaar geen compleet nieuwe auto bouwen. Gelukkig weten we inmiddels wel waar de fout zit."

George Russell - ANP