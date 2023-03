Somalië, geteisterd door terreur, decor van serie Somalisch-Nederlandse regisseur

Voor het eerst in tientallen jaren is er in de Somalische hoofdstad Mogadishu een dramaserie opgenomen. Bijzonder, want Somalië wordt geteisterd door terrorisme. De Somalisch-Nederlandse regisseur Ahmed Farah besloot het erop te wagen.

"Zo'n acht of negen bommen gingen er af, in de drie maanden dat we in Somalië filmden. We moesten opnames regelmatig stilleggen omdat acteurs wilden checken of hun vrienden en familie veilig waren." Farah (44) is net terug uit Mogadishu en werkt nu verder in zijn woonplaats Nairobi in buurland Kenia.

Eind deze maand gaat zijn serie Arday in première op televisie in Somalië. De trailer staat al online en is volgens Farah "het gesprek van de stad". Niet alleen omdat Mogadishu een onverwachte locatie is voor een dramaserie, maar ook omdat de serie over onderwerpen gaat waar in Somalië vaak niet over gesproken wordt.

Arday ('Student') is een tiendelige serie over jongeren die zich grotendeels op een school afspeelt. Maar dit is zeker geen standaard highschool-serie. Er is veel actie en geweld, er zijn bendes, messen en er is een terroristische aanslag. Maar het gaat ook over de relaties van de jongeren onderling en met hun ouders. Over het jong uithuwelijken van meisjes, alcohol- en drugsgebruik en over een verkrachting, waarna het slachtoffer wordt gechanteerd met beelden die daarvan zijn gemaakt.

