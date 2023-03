Utrecht herdenkt tramaanslag: 'Heeft nog altijd gigantische impact'

Met een korte plechtigheid heeft Utrecht vanmorgen de aanslag op een tram van precies vier jaar geleden herdacht. Een man schoot toen vier mensen dood en verwondde er zes.

"Uiteindelijk zal deze aanslag altijd een wond zijn die in onze stad diep wordt gevoeld", zegt burgemeester Sharon Dijksma bij RTV Utrecht.

Zij zegt het belangrijk te vinden dat de herdenking elk jaar blijft plaatsvinden. "Niet alleen omdat mensen overleden zijn en er slachtoffers zijn gevallen die daar tot op de dag van vandaag echt nog last van hebben, maar ook omdat de pijn voor de hele stad enorm groot geweest is. Dus dat heeft een gigantische impact."

Gökmen T. schoot op 18 maart 2019 vier mensen dood in en rond de tram die op dat moment op het 24 Oktoberplein stond. Omdat de man pas na een lange klopjacht kon worden aangehouden, hield de aanslag de hele stad in zijn greep. T. werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat de kans op herhaling groot werd geacht.

Bekende van politie

Burgemeester Dijksma zegt nu dat ze keer op keer merkt welke sporen de aanslag heeft achtergelaten: wanneer ze spreekt met mensen die er dichtbij waren, of met mensen die hun familieleden kwijt zijn. Maar ze zegt ook dat ze bij regulier overleg met de politie en het OM over mogelijk lastige situaties in de stad, telkens de ervaringen van vier jaar geleden in het achterhoofd heeft.

Twee jaar na de aanslag concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat politie, Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag door T. te verkleinen. De verdachte was al voor de aanslag een bekende bij de verschillende instellingen, maar informatie over hem werd niet gedeeld. Overigens benadrukte de inspectie dat hiermee niet gezegd is dat de aanslag had kunnen worden voorkomen.

Deuren dicht

Vandaag werd bekend dat de nabestaanden van Rinke Terpstra (49), één van de vier dodelijke slachtoffers, een rechtszaak aanspannen tegen vervoersbedrijf Qbuzz en de provincie Utrecht. Zij zeggen dat de dood van Terpstra voorkomen had kunnen worden als de bestuurder de deuren van de tram had geopend. "Door het dichthouden van de deuren is het overlijden van Rinke Terpstra het gevolg van een omstandigheid die de vervoerder had kunnen vermijden, of waarvan het bedrijf de gevolgen had kunnen verhinderen', zegt de advocaat van de nabestaanden, Alex Beyersbergen.

Bij de herdenking van vanochtend waren behalve nabestaanden, hulpverleners en getuigen ook gemeenteraadsleden en minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aanwezig. Ook voetbalclub FC Utrecht staat vanmiddag stil bij de aanslag. In de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles is er een minuut stilte voor de slachtoffers en daarna een staande ovatie voor de hulpverleners van 18 maart 2019.